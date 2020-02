BREAKING: Rode lantaarn betekent het einde van Arnauld Mercier bij Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft voor de tweede keer dit seizoen zijn hoofdtrainer de laan uitgestuurd. Na Adnan Cuctovic moest nu ook Arnauld Mercier zijn boeltje pakken na slechte resultaten. De Waaslanders hebben sinds zaterdag de rode lantaarn in handen en grijpen in.

"De clubleiding was niet te spreken over de manier waarop de wedstrijd tegen KV Mechelen werd aangevat en afgewerkt", klinkt het bij de rode lantaarn. Waasland-Beveren had drie speeldagen geleden nog negen punten voorsprong op Cercle Brugge, maar die verdwenen als sneeuw voor de zon.

Dirk Geeraerd

Arnauld Mercier betaalt de prijs voor de slechte resultaten en de laatste plaats. Hij nam eind augustus het roer over van Adnan Custovic, maar kon de club nooit op veilige afstand van een degradatieplaats loodsen.

Dirk Geeraerd, de man die de club op het hoogste niveau bracht én het huis zeer goed kent, zal samen met assistenten Geert Dirinck, Sven Van der Jeugt en Johan Verelst trachten het vuur opnieuw in de groep te krijgen", luidde het verder nog in het communiqué van de Wase club. Ook conditietrainer Jérémy Zaremba werd bedankt voor bewezen diensten.