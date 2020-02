Hoe moet dat nu verder in 1B? "Nog geen klacht ontvangen" en "Alle wedstrijden op de voorziene data"

Wat gaat er nu in godsnaam gebeuren in 1B? Het is een kluwen van jewelste, want door de beslissing van de Geschillencommissie staat heel de competitie op zijn kop. Bij de Pro League maken ze zich echter sterk dat alle matchen op het aangegeven moment zullen gespeeld worden.

Maar is dat mogelijk, want momenteel heeft het BAS nog geen klacht binnen van Virton en/of Westerlo. Dus zal de beslissing heel snel moeten vallen. Al is de vraag of Virton nog wel klacht gaat indienen nu het voor hen toch geen nut meer heeft. “We hebben dus ook nog niet kunnen bespreken op welke datum we een eventuele klacht zouden kunnen behandelen. Komende week? Geen idee", aldus een woordvoerdster van het BAS in GvA. Bij de Pro League kunnen ze er uiteraard niet mee lachen. "Laat één ding heel duidelijk zijn: alle wedstrijden van de laatste speeldag, de opnieuw geplande Virton - Beerschot en de finalewedstrijden van 1B zullen op de voorziene data gespeeld kunnen worden”, zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League.