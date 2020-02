Hele speeldag in de Serie A wordt misschien uitgesteld, ook de kraker tussen Juve en Inter

Het coronavirus manifesteert zich nu ook in Europa. In Italië ging het aantal besmette mensen snel de hoogte in en er zijn vier dodelijke slachtoffers. Ook het sportleven wordt aangetast door het virus.

In de Serie A werden het afgelopen weekend vier wedstrijden uitgesteld in de regio's waar de besmetting het grootst is. Romelu Lukaku kwam dus niet in actie, want Milaan is de stad waar het coronavirus als eerste werd aangetroffen in Italië. De wedstrijd tegen Sampdoria ging dus niet door en in de Europa League wordt de partij tegen Ludogorets misschien achter gesloten deuren afgewerkt.

De Italiaanse premier ziet de ernst van de situatie in en overweegt om over te gaan tot een drastische maatregel: geen wedstrijden in het weekend van 28 februari tot 1 maart. "We volgen de situatie op de voet", aldus premier Guiseppe Conte.

De kraker tussen Inter en Juventus wordt dus mogelijk uitgesteld vanwege het uiterst besmettelijke virus.