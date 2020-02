Referee Department laat zich uit over verschillende fases: "KV Kortrijk moest penalty krijgen" en "VAR kwam terecht niet tussen in wedstrijd Club Brugge-Charleroi"

Er waren dit weekend opnieuw verschillende fases voor discussie vatbaar. Nu heeft het Referee Department er zich over uitgesproken. Zo had KV Kortrijk een strafschop moeten krijgen.

KV Kortrijk verloor op vrijdag van Racing Genk met 0-1. Toch hadden de Kerels een strafschop moeten krijgen volgens het Referee Department. "Mboyo kreeg een tik in de zestienmeter. Het was een fout en dus werd er een strafschop verwacht en een VAR-interventie", aldus het Referee Department in Het Laatste Nieuws.

Ook over Club Brugge-Charleroi hadden ze iets te zeggen. Zo ging de VAR volgens hen niet in de fout bij het doelpunt van Club Brugge. "De scheidsrechter had deze fout moeten bestraffen, maar de VAR mag niet ingrijpen voor een ‘niet gefloten overtreding die leidt tot een doelpunt’. De VAR heeft dus terecht niet ingegrepen."

Fall

Volgens Charleroi had de club ook nog een strafschop moeten krijgen toen Deli in contact kwam met Fall in de zestien. "Fall voelt het contact en gaat daarna neer, dus de beslissing om geen penalty te fluiten was terecht", aldus het Referee Department.