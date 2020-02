Kaarten flink door elkaar geschud in degradatiezone, kerend momentum, maar allesbehalve een uitgemaakte strijd

De kaarten in de degradatiestrijd zijn sinds zaterdagavond weer flink door elkaar geschud. Tot drie weken geleden gaf niemand Cercle Brugge nog een schijn van een kans op het behoud, maar na een 9 op 9 gaf het de rode lantaarn door aan Waasland-Beveren.

Het gaat hard in degradatieland. Waasland-Beveren had rond de jaarwisseling nog een 9 op 9 geboekt die het behoud leek te verzekeren, maar na een troosteloze 0 op 15 en een onwaarschijnlijke remonte van Cercle Brugge hangt de rode lantaarn terug in het Waasland.

Crisisberaad bij de club en Arnauld Mercier werd bedankt voor bewezen diensten. Het tweede trainersontslag al dit seizoen. Een teken aan de wand. Dirk Geeraerd, eerder al de redder in nood, moet nu het vuur weer in de ploeg krijgen. Want behalve de 2-1 nederlaag op het veld van Club Brugge liet de ploeg maar bitter weinig zien. Een trainerswissel kan de kaarten weer anders schudden.

Cercle Brugge is niet langer de laatste in de stand door een groter aantal gewonnen matchen en een veel beter doelpuntensaldo. De Vereniging heeft het momentum helemaal mee. De supporters voelen zich meer dan ooit betrokken bij ‘operatie redding’ en de negen op negen geeft de spelers vleugels. Het verhaaltje ‘aanspraak maken op punten maar met lege handen blijven’ kon natuurlijk niet blijven duren.

Oostende zit met een 1 op 9 ook in de hoek waar de klappen vallen en het moet op de laatste speeldag nog op bezoek bij Cercle Brugge. Tegen dan zou een voorsprong ruimer dan twee punten mooi meegenomen zijn, maar tegen Antwerp (uit) en Genk (thuis) zullen ze de punten niet in de schoot geworpen krijgen. Ook Eupen is nog niet helemaal veilig. Als er zaterdag thuis tegen Moeskroen gewonnen wordt is het behoud wel veilig.

De degradatiestrijd is dus spannender dan ooit. Elke misstap kan nu fataal zijn.