Ruud 'Mister 200' Vormer drukt al 5,5 jaar zijn stempel op de Belgische competitie

Zondag stond Ruud Vormer voor de 200e keer op het veld voor Club Brugge in een competitiewedstrijd. De 31-jarige middenvelder streek in 2014 neer in het Venetië van het Noorden en drukte sindsdien zijn stempel op de Belgische competitie.

Club Brugge nam een klein risico met de transfer van de Nederlander, want bij Feyenoord was hij geen onbetwist basisspeler, maar het gokje pakte goed uit. Ruud Vormer werd de verpersoonlijking van de leuze ‘no sweat, nog glory’, die in 2010 werd ingevoerd in het Jan Breydelstadion. Ruud Vormer ontpopte zich in no-time tot een leider in de kleedkamer.

Gevulde prijzenkast

De recente succesjaren van Club Brugge volgden na zijn komst. Drie keer strandde blauw-zwart op de tweede plaats in play-off 1 en er werden titels gepakt onder Michel Preud’homme (2016)en Ivan Leko (2018). Het aandeel van Ruud Vormer daarin is niet te onderschatten. Draait het bij hem en Hans Vanaken niet, dan draait de ploeg niet. De huidige ‘mindere periode’ is daar een voorbeeld van.

In januari 2018, een half seizoen na het behalen van de landstitel volgde ook een individuele onderscheiding: de Gouden Schoen. De tweede op een rij voor Club Brugge, dat nu al aan vier op een rij zit.

Na 5,5 seizoenen is ‘Ruudje’ nog steeds van goudwaarde voor de vicekampioen. Hij is de huidige assistenkoning van de Jupiler Pro League en bijna elke corner die van zijn voet komt schept gevaar. Als de Nederlander naar de cornervlag stapt rolt er steeds een gedecideerde 'Ruud, Ruud, Ruud' van de tribunes.

Naast zijn 200 optredens in de Belgische competitie droeg Vormer het shirt van Club Brugge op 69 andere officiële gelegenheden zoals de Champions League, Europa League, supercup en bekercompetitie. In zijn 269 optredens voor Club Brugge scoorde hij 50 goals en gaf hij 72 assists.