Werkpunt is meteen ook grootste kwaliteit van groeibriljant Aster Vranckx: "Dat moet je bij hem echt inprenten"

Met zijn glansprestatie tegen Anderlecht zette Aster Vranckx zichzelf op zijn zeventiende op de Belgische voetbalkaart. Een week later werd Vranckx na een uurtje naar de kant gehaald. De jeugdinternational moet soms tegen zichzelf beschermd worden, maar dat is ook zijn sterkte.

Vranckx werd na de wedstrijd tegen Anderlecht overladen met complimenten en wilde voorspellingen over zijn loopbaan. Zijn trainer pleit voor voorzichtigheid. "Jonge gasten als Aster gaan ook wel eens een dip kennen en ups en downs. Dat moeten wiji accepteren en dat moeten ze ook zelf accepteren. Een carrière, dat is ups en downs. Het kan niet vanaf één punt altijd maar in stijgende lijn gaan", weet Wouter Vrancken.

Leren doseren

Zij willen hem bij Mechelen natuurlijk ook niet opbranden. Een uurtje voetballen vond Vrancken tegen Waasland-Beveren wel genoeg. "Aster is iemand die nog moet leren doseren. Hij geeft zich altijd tweehonderd procent. Soms moet je hem tegen zichzelf beschermen, daarom heb ik hem er ook afgehaald. Hij stond bovendien ook met een gele kaart, een onterechte gele kaart weliswaar volgens mij."

Is dat dan zijn grootste werkpunt, het doseren van de inspanningen? "Dat is een werkpunt, maar ook een pluspunt. Ik heb liever iemand die ik moet afremmen dan iemand die ik moet aanmoedigen om meer te doen. Als ik vraag om een oefening op training te doen of een opwarming, dan gaat hij die opwarming doen aan tweehonderd procent. Soms moet je dan tegen hem zeggen: doe 's rustig."

Dat is een boodschap die de youngster dan zeer duidelijk gemaakt moet worden. "Dat moet je bij hem echt inprenten. Dat is ook zijn grootste kwaliteit, want als trainer heb je niet liever dan een speler die vol gaat."