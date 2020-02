Pletinckx op de terugweg bij Zulte Waregem

Ewoud Pletinckx is dit seizoen één van de revelaties bij Zulte Waregem. Hij speelde het grootste deel van het seizoen in het hart van de verdediging aan de zijde van Olivier Deschacht.

De negentienjarige Pletinckx naast de twintig jaar oudere Deschacht. Het kon wel vader en zoon zijn, maar de combinatie werkte perfect.

Pletinckx staat intussen al een maand geblesseerd aan de kant bij Essevee, maar is op de terugweg. Volgens Het Nieuwsblad verscheen hij dinsdag opnieuw op het trainingsveld. Afwachten of hij dit weekend al opnieuw inzetbaar is tegen KV Kortrijk.