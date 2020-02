Zoals verwacht! Manchester City legt zich niet neer bij Champions League-uitsluiting

Wat al lang in de lucht hing, is nu ook officieel bevestigd door het Internationaal Sporttribunaal TAS: Manchester City gaat in beroep tegen zijn straf. De UEFA legde de Citizens een straf op omdat ze de Financial Fair Play niet volgden.

Normaal gezien mogen Kevin De Bruyne en zijn ploegmaats de komende twee seizoenen niet meedoen aan de Champions League. Daarbovenop komt nog eens een boete van 30 miljoen euro. Een ongeziene en vooral zeer zware straf voor de troepen van Pep Guardiola. City reageerde meteen en was niet verrast door de strafmaat die de UEFA oplegde. Ze verkondigden al snel dat ze in beroep zullen gaan, wat nu ook officieel bevestigd is door het TAS. Wanneer er een uitspraak volgt, is nog niet bekend. Als het beroep niets uithaalt, zit City in grote problemen. Sterspelers zoals De Bruyne, Sterling en Agüero zouden dan misschien wel eens andere oorden kunnen opzoeken om de Champions League te winnen.