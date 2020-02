Probleem Mbokani? "Het zit ook bij Lamkel Zé, hij moet vrijheid hebben"

Dieumerci Mbokani staat al elf competitieduels droog. Dat is pijnlijk voor Antwerp, maar niet enkel zijn schuld. Het hele aanvallende compartiment zit in een dip. "Hij fixeert zich te veel op die goals", meent ex-aanvaller Nico Claesen.

De aanvoer is gestopt, wat het grootste probleem is. "Een gebrek aan offensieve kwaliteit is er zeker niet in de ploeg, maar de laatste tijd zie ik minder acties op de flank en halen de backs en de wingers minder vaak de ­achterlijn om de voorzet te trappen. Vooral Lamkel Zé kan de forcing niet meer ­voeren. Hij probeert nu vooral in de organisatie te spelen, wat Bölöni allicht goed vindt, maar hij moet creatief kunnen zijn, vrijheid kunnen hebben. Anders verliest hij veel van zijn mogelijkheden", aldus Claesen in Het NIeuwsblad.

"Wat Mbokani betreft, is het wel zo dat hij zich ­misschien te fel fixeert op die doelpunten. Hij liet uitschijnen dat hij absoluut topschutter wilde worden en dan zal het nu ook wel in zijn hoofd spelen dat David hem voorbij is gestoken. Maar dat is nergens voor nodig. Dat kan zo weer keren.”