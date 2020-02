Solskjaer vergelijkt Krépin Diatta met absolute sterspeler: "Deze droom mag hij zeker koesteren"

Manchester United neemt het morgenavond op tegen Club Brugge in de Europa League. De heenwedstrijd eindigde op 1-1 en dus hebben de mannen van Solskjaer nog heel wat werk voor de boeg tegen de Belgische club.

Toch gelooft Solskjaer erin, want er keren enkele spelers terug in de selectie. Zo maakte McTominay het voorbije weekend voor het eerst minuten sinds zijn blessure enkele maanden geleden en ook Greenwood is terug uit ziekte. De jonge aanvaller stond in de basis tegen Watford en hij scoorde een knap doelpunt.

Er ontbreken nog enkele spelers (Fosu-Mensah, Tuanzebe, Pogba, Rashford en Grant), maar volgens Solskjaer lijkt zijn kern sterker dan de voorbije weken. "We hebben een sterke en fitte kern van 25 man. Het was een goede trainingsessie deze ochtend en mijn spelers zijn er klaar voor."

Diatta

Solskjaer had het ook even over Diatta. De Senegalees speelde in de heenwedstrijd niet mee door een blessure, maar morgen is hij er opnieuw bij. "Ik ken Diatta nog van mijn periode in Noorwegen. Het is een sterke speler. Hij wil even goed worden als Sadio Mané en deze droom mag hij zeker koesteren", aldus de manager van Manchester United op de persconferentie.