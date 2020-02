Een supportersbus van Club Brugge is al 16 uur onderweg, maar de supporters vrezen dat ze niet op tijd zullen zijn voor de aftrap

Vanavond speelt Club Brugge op het veld van Manchester United. Een hoogdag dus voor de supporters van de Belgische topclub, maar voor sommige supporters lijkt de reis in het water te vallen.

Het gaat om een supportersbus van de eurozwervers. De bus is sinds 1u vannacht op weg naar Manchester. Ze vertrokken in Heist-op-den-Berg, maar hun boot van 5u werd afgeschaft door het slechte weer. Daardoor hadden ze twee uur vertraging.

Het ongeluk bleef hen achtervolgen, want deze middag stonden ze in een grote file ter hoogte van Birmingham. Daardoor is de kans bestaande dat ze niet op tijd zullen zijn voor de cruciale wedstrijd vanavond.