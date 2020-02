Supporters Club Brugge laten zich uit over de terugwedstrijd tegen Manchester United: "Als we moeten kiezen, winnen we liever de bekerfinale"

Vanavond staat een belangrijk duel op het programma voor Club Brugge. De club van Phillipe Clement neemt het in de Europa League op tegen Manchester United. Volgens enkele supporters is er een mirakel nodig om te winnen vanavond.

We kwamen deze ochtend Thibo Hespel en zijn vader tegen. Ze zijn allebei fan van Club Brugge. Toch zit een stunt er volgens hen niet in. "We missen te veel spelers vanavond. Er zijn enkele sterkhouders niet bij, dus we hebben een dubbel mirakel nodig zoals ook Philippe Clement gisteren zei op de persconferentie."

Als ze moeten kiezen tussen kwalificatie in de Europa League en winnen van Antwerp in de beker van België is hun antwoord duidelijk. "De bekerfinale. Het is tegen Antwerp en het geeft iets extra aan deze finale. Het wordt speciaal."

Ajax

Als Club Brugge doorgaat, hoopt Thibo dat ze tegen Ajax mogen spelen. "Het zou mooi zijn als we tegen Ajax uitkomen. Het is een mooie en sterke ploeg. Het zal voor Ajax echter ook niet makkelijk worden, want ze gingen in de heenwedstrijd met 2-0 onderuit tegen Getafe."