Hongaarse club schuift Italiaanse coach opzij: "We willen verspreiding van corona-epidemie beperken"

Het Corona-virus teistert nu ook steeds meer de voetbalwereld. Vooral de besmettingen in Italië eisen zijn tol. En niet alleen voor de Italiaanse clubs.

De Hongaarse voetbalclub Honved heeft namelijk de Italiaanse coach Giuseppe Sannino voorlopig uit zijn functie gezet: “De vervanging van Giuseppe Sannino is noodzakelijk omdat hij mogelijk in contact is geweest met mensen die in gebieden wonen die getroffen zijn door het coronavirus”, verklaart de nummer vijf in de Hongaarse competitie.

“We willen verspreiding van de epidemie beperken en spelers, staf en fans beschermen.” Vooral in het Noorden van Italië is de epidemie aan een opmars bezig. De voetbalwereld houdt nu duidelijk ook rekening met het virus.