Zinédine Zidane na flinke opdoffer tegen Man City: "Voetbal kan soms een beetje wreed zijn"

Tussen 2014 en 2018 was Real Madrid ongenaakbaar op het Europese toneel. Nu dreigt 'de Koninklijke' opnieuw in de 1/8 finales te struikelen.

Op het uur zette Isco Real Madrid op voorsprong, maar in het laatste kwartier ging Manchester City nog op en over de Madrilenen. De thuisploeg moest de kelk tot op de bodem ledigen want aanvoerder Sergio Ramos werd in de slotfase nog van het veld gestuurd met een rode kaart.

"Soms is voetbal een beetje wreed. Anderzijds duurt een partij 90 minuten", verwees de Franse coach bij RMC Sport naar het concentratieverlies bij de twee tegendoelpunten. "We speelden erg goed en scoorden in een iets mindere periode. Het moeilijkste was achter de rug, maar in tien minuten verloren we de match na twee fouten."

"Er is nog een terugmatch en nog niets is beslist. Dat had ook zo geweest moesten we gewonnen hebben. We moeten een grootse match spelen tegen een goede tegenstander", besloot Zizou.