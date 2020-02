Oostende mag gehuurde Verstraete inzetten tegen moederclub Antwerp

In sommige gevallen mag een huurspeler niet in actie komen tegen de club waarvan hij eigendom is. Bij Louis Verstraete van KV Oostende is dat niet het geval.

Royal Antwerp FC hield het deze winter relatief rustig op de mercato. Een van de drie aanwinsten was Louis Verstraete. Hij werd overgekocht van KAA Gent en enkele uren later alweer uitgeleend aan KV Oostende. De middenvelder mag volgens Het Nieuwsblad in actie komen tegen zijn moederclub omdat Oostende het volledige loon betaalt. De 20-jarige middenvelder stond gedurende zijn uitleenbeurt twee keer in de basis voor de kustploeg. Een meevaller dus voor KVO, dat ook ervaren pion Kevin Vandendriessche recupereert. De aftrap in Antwerp - Oostende is zaterdag om 20u30.





