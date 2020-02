Verlosser Schoofs is duidelijk: "De druk ligt volledig bij Genk"

KV Mechelen mag Rob Schoofs dankbaar zijn. Het duel tegen STVV leek op een scoreloos gelijkspel af te stevenen, maar de ex-Truienaar zorgde tien minuten voor tijd voor de verlossing.

"Op een heel belangrijk moment voor de ploeg ja", grijnsde Schoofs. "Dit zijn drie gouden punten. Het is een ideaal scenario voor ons, maar we werden toch wel wat zenuwachtig. We speelden de tweede helft nog beter dan de eerste, maar we misten wat présence in de zestien. Maar goed, de zege is binnen."

Veel mensen geloofden niet in ons, laat ze maar doen!

Zijn goal was speciaal natuurlijk. "Het geeft me veel voldoening. Ik ben blij dat ik nog eens heb kunnen scoren en mijn steentje heb kunnen bijdragen. Veel mensen geloofden niet in ons, maar laat ze maar doen. We hebben van niemand schrik. We spelen goed en nu moeten we zo gewoon doorgaan."

Anderlecht heeft bijna geen kans meer. Als de Brusselaars morgen verliezen of Mechelen wint volgende week tegen Eupen zijn ze sowieso uitgeteld voor de zesde plaats. Dus blijft Genk als grote uitdager over. En die spelen zondag tegen Club Brugge. "Ik ga relax naar die match kijken. De druk ligt volledig bij Genk. Wij moeten gewoon blijven spelen zoals we nu doen."