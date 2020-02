Bloedstollend spannende slotspeeldag in 1B: drie matchen op leven en dood, alles ligt nog open in promotie- en degradatiestrijd

Vrijdagavond werken de ploegen uit eerste klasse B hun laatste 90 minuten van de reguliere competitie af. Op Virton en Beerschot na, want zij herspelen hun nietig verklaarde match nog op 2 maart. De belangen zijn in drie van de vier matchen trouwens bijzonder groot.

Omdat het om de laatste speeldag van de tweede periode gaat hebben alle matchen hetzelfde aanvangsuur. Op vrijdag 28 februari zal om 20u30 in de stadions van Lokeren, Lommel, Union en Virton het eerste fluitsignaal weerklinken.

Laten we beginnen met de match die er het minst toe doet: Virton - Oud-Heverlee Leuven. Beide teams zijn al uitgeteld in het tweede periodekampioenschap en moeten ook niet meer voor de play-downs vrezen. OHL is al wel zeker van de promotiefinale en wil die met het nodige vertrouwen aanvatten. Drie punten zijn meer dan welkom gaf trainer Euvrard aan, zeker na de 3-5 tegen Union vorige week.

Drie matchen op leven en dood

Voor vier ploegen is de inzet torenhoog. Roeselare en Lommel vechten onderling uit wie Sporting Lokeren vervoegt in de play-downs, als die er al komt door de financiële problemen van de Waaslanders. De West-Vlamingen tellen een punt achterstand in het algemene klassement en moeten winnen. Hun vorige ontmoeting op Schiervelde eindigde op 1-1.

Ook bovenin gaat het nog om de knikkers. Westerlo gaat als leider de slotspeeldag in en kan maar beter drie punten pakken. Beerschot heeft immers nog een nieuwe kans omdat de datum van de te herspelen match na de slotspeeldag valt. De Mannekes en Westel hebben evenveel punten, maar de Kemphanen staan aan de leiding op basis van het aantal gewonnen matchen. Een overwinning tegen Union betekent dat Beerschot nog 4/6 moet halen tegen Lokeren en Virton.

Het voordeel voor beide ploegen is dat de tegenstand niets meer te winnen of te verliezen heeft. Bij minstens een gelijkspel tegen het fel geplaagde Lokeren hebben de mannen van het Kiel nog alles in eigen handen op 2 maart.