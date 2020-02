Biset weet waar het breekpunt van Westerlo lag: "Al wekenlang do or die"

Maxime Biset weet wat het is om op het hoogste niveau in België te voetballen. Niet moeilijk dat de verdediger dat graag opnieuw wou doen met Westerlo, maar het zal niet voor volgend seizoen zijn. Op het veld van Union kon het geen finaleplaats afdwingen.

Westerlo had het al van bij de aftrap moeilijk. Het strafschopdoelpunt van Teuma kwam het nooit te boven. "Als anderhalve minuut ver in de tweede helft die goal valt, dat heeft de match niet bepaald, maar het was wel een serieuze tik. Je overleeft die eerste helft, hoewel je aanvallend er weinig tegenover kon zetten. In deze vorm en als het zo speelt, is Union moeilijk te stoppen."

Niet verloren door stress

Omgaan met de druk lijkt een stap die Westerlo nog moet zetten. Al wil Biset de nederlaag niet zomaar aan de stress wijten. Volgens hem zijn ze met niets nieuws geconfronteerd. "Het is al wekenlang dat het do or die is, dat de druk erop zit en dat het het moment van de waarheid is. Dat is niet plots enkel dit weekend zo."

Biset zag in de wedstrijd tegen Union andere omstandigheden die ook een rol speelden. "Een factor die wel mee speelde, was de wind. Je kon daarvan gemakkelijk afleiden welke kant het uitging." Uiteindelijk was Biset ook wel onder de indruk van de tegenstander. "Union had de bovenhand en speelde op volle vermogen."