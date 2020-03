Fans Waasland-Beveren vragen om uitleg, doelman Jackers ging met hen spreken

Nordin Jackers moest zich zaterdagavond drie keer omdraaien. Met nog twee matchen te gaan, zijn de degradatiezorgen op de Freethiel nog wat acuter geworden. De fans eisten na de match uitleg.

De supporters maken zich grote zorgen. En terecht! Jackers was de man die hen te woord stond. "Kijk, de verstandhouding met de supporters is goed en dat is in onze situatie heel belangrijk. Maar ik begrijp hen ook. Ik ben hen gaan zeggen dat we allemaal aan hetzelfde zeel moeten trekken de komende weken", aldus de doelman.

De situatie is zorgwekkend. Volgende week moet er in Moeskroen gewonnen worden of het zou wel eens over kunnen zijn. "We mogen nog niet panikeren. Degradatie? Daar denk ik liever niet aan."