"Intense periode met 12 matchen in 42 dagen, echte rollercoaster": Philippe Clement is fier na #GNKCLU én reageert op eerbetoon voor hem

Philippe Clement werd vorig seizoen nog kampioen met KRC Genk, dit seizoen pakte hij met Club Brugge de drie punten in de Luminus Arena. Vooraf werd hij gehuldigd, daarna was het 90 minuten harde strijd.

"We wisten op voorhand dat het een harde strijd zou worden", aldus Philippe Clement. "We hebben twaalf(!) wedstrijden op 42 dagen afgewerkt, dus dat is heel intens om dan te spelen tegen ploegen met veel kwaliteiten die een hele week voorbereiding hebben voor zo'n match."

"We scoorden uit een fase die we geoefend hadden op de enige training die we hadden voor dit duel, maar daarna schoten we onszelf in de voet met die terugspeelbal. We hadden er vooraf nochtans op gehamerd om zo'n ballen niet te spelen, omdat we wisten dat Genk hoog druk zet. Het gaf hen zuurstof, daarna werd het een rollercoaster."

Getuigt van veel respect van KRC Genk

Uiteindelijk viel de 1-2 dan toch nog: "Chapeau voor mijn ploeg dat we dan toch nog de drie punten pakken. Fantastisch dat we na zo'n periode toch nog het verschil kunnen maken aan het einde van zo'n wedstrijd."

Vooraf werd de coach gehuldigd voor zijn werk vorig jaar in Genk: "Het getuigt van veel respect van Genk uit. Voor en na de wedstrijd moet dat in vriendschap allemaal kunnen, tijdens de match is het natuurlijk wel strijd. Maar ik hoop oprecht dat Genk toch nog die zesde plaats pakt."