KV Oostende wil zich volgende week redden tegen Genk: "We kunnen niet elke week hopen op een nederlaag van Waasland-Beveren"

KV Oostende wist al voor de wedstrijd tegen Antwerp dat het niet de voorlaatste speeldag zou ingaan als rode lantaarn, want eerder op de avond verloor Waasland-Beveren thuis tegen Anderlecht. De Kustboys willen het behoud liefst volgende week al veiligstellen.

Tegen Antwerp liep de kustploeg wel heel de match achter de feiten aan. "Ik denk dat we de eerste vijf minuten nog op de bus zaten. Het is heel dom om op die manier twee goals te slikken, want je hebt al een mirakel nodig om hier drie keer te scoren. De eerste helft was dramatisch. Dat is zowat de moraal van ons seizoen. We laten het bijna elke match wel in een helft afweten", liet Jelle Bataille optekenen na de elfde opeenvolgende uitnederlaag.

Maar de kustploeg blijft strijdvaardig. Het heeft het behoud immers nog steeds in eigen handen. Volgende week komt Genk, dat zelf nog in volle strijd is voor play-off 1, op bezoek in de Versluys Arena. "Dan is het voor ons van moeten en hopelijk staan zij wat onder spanning. Drie punten en dan is het gedaan. We spelen thuis, het veld ligt ons en de fans gaan ons massaal steunen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we elke week moeten hopen op een nederlaag van Waasland-Beveren", besloot de 20-jarige flankspeler.