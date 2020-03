Ex-profs in provinciale, Aflevering 2: Kenny Thompson - Nijlen

Na een profcarrière van twaalf jaar ging Kenny Thompson in 2017 aan de slag als voetballer bij Nijlen. Door een zware knieblessure besloot de linksachter amper een jaar later om de voetbalschoenen definitief aan de haak te hangen. Hij stortte zich dan maar op een carrière als trainer.

Het voetbal vaarwel zeggen was geen optie voor Kenny Thompson. Hij kreeg de kans om assistent te worden bij Nijlen. In de loop van vorig seizoen werd hij gepromoveerd tot T1, maar hij kon de degradatie uit Derde Amateur niet vermijden. Dit jaar doet Nijlen het allerminst onaardig in de Antwerpse eerste provinciale.

“Ik liep al snel een gescheurde kruisband op, waarna ik besloot om te stoppen als voetballer. Met het oog op mijn job wilde ik een risico op nog een zware blessure vermijden. Omdat ik toch nog in het voetbal wilde blijven, stelde Nijlen voor om als assistent-trainer aan de slag te gaan. In december 2018 ben ik dan T1 geworden. We doen het vrij goed dit seizoen. We staan op een gedeelde vijfde plaats, en we willen promoveren!”

Kenny Thompson speelde als prof voor Roeselare, AA Gent, Lierse, OHL en Beerschot. De gewezen linksachter staat nu wekelijks voor de dug-out zijn manschappen aan te sturen. Dat de goedlachse Kenny Thompson overal herkend wordt, valt niet te verbazen.

“AKIKDADOEN”

“Elke week zijn er wel toeschouwers die me dingen toeschreeuwen. Gelukkig kan ik er heel goed mee om. Echt negatieve of persoonlijke opmerkingen kreeg ik nog niet te horen. Vaak is het iets in de trend van “Akikdadoen” of “Hoe was jij zelf vroeger!?”. Moet allemaal kunnen, ik kan er zeker om lachen”, aldus Thompson.

Naast trainer is Thompson aan de slag als personal trainer. Daarin biedt hij specifieke voetbaltrainingen aan zowel jeugdspelers als volwassenen. “In de schoolvakanties organiseer ik voetbalkampen en daarnaast geef ik specifieke techniektrainingen, vooral aan jongeren. Al zijn er amateurvoetballers en zelfs profs die in het tussenseizoen bij mij komen trainen. Zo kwam Moeskroen-speler Alessandro Ciranni hier afgelopen zomer wat bijtrainen en ook Jan Van Den Bergh is al bij me geweest. Nu ik erover nadenk: ik sta misschien wel meer op het veld dan toen ik nog prof was”, lacht Kenny Thompson.

Voorgaande afleveringen:

Aflevering 1: Kevin Oris- Berg en Dal