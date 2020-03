"De groep is soms te groot op training": Laszlo Bölöni gaat (niet permanent) snoeien in zijn kern voor de bekerfinale

Nog een kleine drie weken en we weten wie de Beker van België in de lucht mag steken: Antwerp of Club Brugge. Daarvoor moeten beide teams nog twee competitiewedstrijden afwerken, maar dat is niet zonder de bekerfinale in het achterhoofd.

Laszlo Bölöni gaf na de 3-1 zege tegen KV Oostende aan dat hij zijn trainingen wat ging aanpassen. "Een van mijn problemen van vandaag is dat de groep te groot is om kwalitatieve trainingen te houden. Soms zijn we met 26 à 27 spelers. Dan is het moeilijk om optimaal te trainen." Dus gaat de Roemeen wat snoeien in zijn kern, weliswaar voor korte duur. "We gaan op zoek naar het best mogelijke compromis. Zo zullen enkele spelers even moeten verdwijnen op training. Het is geen uitsluiting, want ze zullen daarna terug aansluiten met de groep." De trainer van Antwerp noemde uiteraard geen namen, maar gaf wel aan dat het om vijf tot zeven spelers ging.