Obbi Oulare kijkt in eigen boezem na derbynederlaag: "We waren niet op de afspraak"

De clash tussen de twee grootste teams was een kolfje naar de hand van Sporting Charleroi. De grote rivaal uit Luik maakte niet echt aanspraak op een punt of meer en ging met 2-0 onderuit.

Standard presteerde dit seizoen wisselvallig en trok die lijn door, met een makke prestatie tegen Charleroi na een mooie reeks in de voorbije weken. "Na enkele goeie matchen slagen we weer dezelfde weg in. In vorm of niet, we waren niet op de afspraak en dan wordt het moeilijk", vertrouwde Obbi Oularé ons toe na de 2-0 nederlaag van zijn team.

Verschil met Gent en Brugge

"Ze lieten zich harder voelen in de duels en ze waren telkens eerder op de bal. Ze scoren op vrijschop en bij hun tweede goal toonden ze gewoon meer goesting dan wij. Die fase vatte de match zowat samen", ging de spits verder.

Volgens de Luikenaar was het geen kwestie van motivatie. "De focus was er, ook al was het niet mijn beste match. Ik probeerde mijn duels te winnen, veel te lopen en te knokken. Doe je dat niet allemaal samen, beleef je een moeilijke match. Bij Brugge en Gent is het soms ook wat minder, maar zij verliezen dan niet. Dat verklaart het verschil in het klassement", besloot hij.