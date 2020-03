Wie van de drie? KV Mechelen heeft alle troeven (en omstandigheden) in handen voor zesde plaats

Ze zijn nog met drie die in aanmerking komen voor plaats zes en play-off 1: KV Mechelen, Genk en Anderlecht. Na de resultaten van afgelopen weekend durven we zeggen dat Malinwa de beste troeven in handen heeft.

KVM heeft twee punten meer dan Genk en drie meer op Anderlecht. Qua gewonnen matchen hebben ze er één meer dan Genk en drie meer dan Anderlecht. Die laatsten moeten dus al rekenen dat Malinwa in zijn twee laatste wedstrijden twee keer punten laat liggen. Mechelen heeft gewoon alles in handen. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie moeten ze wel naar Genk, maar het kan daarvoor al beslist zijn. Malinwa moet komend weekend thuis Eupen partij geven, dat sinds dit weekend zeker is van het behoud en dus eigenlijk niks meer te winnen of te verliezen heeft. Anderlecht buiten beschouwing? Genk daarentegen moet tegen Oostende, dat na de winst van Cercle tegen Gent zwaar aan de bak moet om het behoud te verzekeren. Ze vertrouwen immers niet wat er in Moeskroen gaat gebeuren met Waasland-Beveren. Dat kan alle kanten op, zoals vorige seizoenen ons al bewezen. Dat ze nog amper rekening houden met Anderlecht is logisch. Paars-wit heeft zijn betere vorm en basisploeg gewoon te laat gevonden. De Brusselaars moeten al hopen op misstappen van Mechelen én daar bovenop mag Genk ook geen zes op zes halen. Als KV Mechelen zaterdag Eupen verslaat en Genk wint van Oostende, wacht ons nog een thriller in de Luminus Arena.