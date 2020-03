Beerschot voelt minder druk voor de promotiefinale dan de voorbije jaren: "Niks moet, alles mag"

Het aftellen naar de promotiefinale is begonnen. Zondag staan Beerschot en Oud-Heverlee Leuven voor deel 1 in het Olympisch Stadion. De belangen zijn groot, de zenuwen gespannen en de Ratten hopen na twee gemiste promoties op 'derde keer, goede keer'.

Wie er in de twee vorige finales ook bij was, is Joren Dom. Hij weet als geen ander dat alles kan in zo'n finale over twee matchen. Een favoriet aanduiden heeft volgens hem dan ook geen zin. "Sommige zaken maken van hen de favoriet, andere spelen dan weer in ons voordeel. Het zullen zoals de voorbije jaren twee heel spannende matchen worden met een geweldige ontknoping", legde Dom uit.

Wat ben je met finalematchen als je ze niet kan verzilveren?

Voor Tom Pietermaat wordt het dan weer de eerste promotiefinale die hij als speler zal meemaken. Bij de vorige twee zat hij in de lappenmand. "Het verschil met de voorbije twee jaar is dat wij nu de finale in stappen met minder druk. Niks moet, alles mag. In het eerste jaar omdat we meteen van eerste Amateur, via 1B naar 1A konden promoveren. Omdat we toen de eerste periode hadden gewonnen deden we alles in functie van die finale. Vorig jaar was er dan weer de situatie met Mechelen (Propere Handen, nvdr.)", gaf de knokker op het middenveld aan.

Nu of nooit?

De 27-jarige Pietermaat heeft de voorbije seizoenen al genoeg tegenslag gekend om een eventueel verlies te relativeren. Maar liefst 19 maanden stond hij geblesseerd aan de kant. Hij ervaart dan ook geen 'nu of nooit'-gevoel voor het tweeluik met OHL. "Uiteraard zou de teleurstelling enorm zijn, maar wat voorzichtigheid inbouwen is logisch."

"We zijn er nog niet. Met een periodetitel ben je niks", spraken Pietermaat en Dom in koor. "Wat ben je met finalematchen als je ze niet kan verzilveren", vroeg Dom zich luidop af. "Verliezen we voor de derde keer op rij, dan is het zo", pakte Pietermaat over. "Dan proberen we het gewoon opnieuw. Dat hebben we getoond na de eerste finale. We stonden vervolgens weer in de finale. Weer een tegenslag, maar we gaven niet op en nu staan we hier weer. Is het dit jaar niet, dan mikken we natuurlijk op volgend jaar", besloot een strijdvaardige Pietermaat. Opgeven staat duidelijk niet in zijn woordenboek.