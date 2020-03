Club Brugge wil opvolger Dennis wegkapen uit Latijns Amerika - stage in België wordt ontkend

Club Brugge is al volop bezig met de voorbereidingen te treffen voor de toekomst en wil graag anticiperen op eventuele vertrekkers. Daarbij komt ook een absoluut toptalent in het vizier.

In de Latijns-Amerikaanse pers klonk al dat de interesse van Club Brugge in de 17-jarige aanvaller Manfred Ugalde groot is.

De Costa Ricaan zou zelfs volgens sommige bronnen al in Brugge zijn geweest om er een proefperiode te doorlopen.

De manager van de jongeling van Deportivo Saprissa ontkent dat nu echter bij ESPN. Zolang hij geen 18 is (Ugalde verjaart op 25 mei) kan hij niet worden getransfereerd.