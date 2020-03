"In vergelijking met toen ik hier nog was...": Dennis Van Wijk was diep onder de indruk van 'het nieuwe Antwerp'

Dennis Van Wijk had niet de leukste avond op de Bosuil. De trainer van KV Oostende (inmiddels ex-trainer, want hij werd ontslagen) keerde terug naar een van zijn ex-clubs en had enkele mooie woorden voor Antwerp in petto.

Dennis Van Wijk keerde sinds zijn passage bij Antwerp al verschillende keren terug naar het Bosuilstadion, maar nooit in de hoogste voetbalklasse. De 57-jarige Nederlander trainer had Antwerp onder zijn hoede in het seizoen 2012/13, nog lang voor de steile opmars. Hij was dan ook onder de indruk van 'het nieuwe Antwerp'. "Ik wil Royal Antwerp FC proficiat wensen met het resultaat, maar ook met wat ze hier hebben verwezenlijkt. Meneer Gheysens, D'Onofrio... Echt prachtig! De vergelijking met toen ik hier nog coach was... fantastisch!", haalde Van Wijk het wierookvat boven. "Grandioos wat ze hier neerzetten."