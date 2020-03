Heeft Lionel Messi het gehad bij Barcelona na ontluisterende Clasico-nederlaag? Opvallende clausule in contract zet deur voor vertrek open

Barcelona ging onderuit in de Clasico tegen Real Madrid en dat heeft er in Catalonië op ingehakt, zoveel is duidelijk.

Lionel Messi twijfelt volgens Spaanse bronnen steeds meer aan zijn toekomst en verlengde tot op heden zijn contract nog steeds niet. Clausule En dus zou hij mogelijk naar een competitie buiten Europa kunnen verkassen, want in zijn contract staat een clausule dat hij gratis naar een niet-Europese club zou kunnen. Of hij daadwerkelijk zal vertrekken is nog absoluut niet zeker, maar de manier waarop de Catalanen zich presenteerden in en tegen Real Madrid was wel ontstellend.