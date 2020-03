Club Brugge blijft de goudklompjes ver zoeken: 17-jarige spits uit Costa Rica in het vizier

Club Brugge haalde in het verleden al tal van aanvallers vanuit Centraal- en Zuid-Amerika naar België. Vaak met succes. Nu hebben de West-Vlamingen hun oog laten vallen op Manfred Ugalde.

Club Brugge is volgens Het Laatste Nieuws geïnteresseerd in Manfred Ugalde, een 17-jarige spits die in Costa Rica, zijn vaderland, actief is bij Deportivo Saprissa. Hij speelde ondanks zijn jonge leeftijd al 42 matchen voor het eerste team en scoorde daarin 16 keer.

Ugalde speelde zelfs al een officiële oefeninterland voor Costa Rica. De jeugdinternational mocht op 1 februari invallen bij de hoofdmacht in een oefenpot tegen de Verenigde Staten.

Nog geen 18

Moest het ooit tot een deal komen met Club Brugge, dan kan de jonge spits pas vanaf zijn achttiende verjaardag tekenen in ons land. Hij wordt achttien op 25 mei, na de play-offs, maar wel ruim voor aanvang van de voorbereiding op volgend seizoen.

Club Brugge heeft al succes gehad met aanvallers uit die contreien. Denk maar aan Carlos Bacca of Wesley Moraes.