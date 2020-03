Derby fever! 'Kortste verplaatsing van het jaar' nu al uitverkocht bij Cercle Brugge

Enthousiasme troef bij Cercle Brugge! Daar zal de recente 12 op 12 en het (meer dan waarschijnlijk) nakende behoud wel voor iets tussen zitten. Alle tickets voor de derby zijn al de deur uit.

Vier dagen voor het burenduel tussen Club en Cercle Brugge is het bezoekersvak al volledig uitverkocht. 'De kortste verplaatsing van het jaar' is er immers geen voor Groen en Zwart. De bezoekende partij in de Brugse stadsderby kreeg 1460 tickets ter beschikking en die zijn allemaal de deur uit.

De vier opeenvolgende overwinningen van de Vereniging zijn een reden tot feesten en dat gaan de fans dan ook doen. De match gaat zaterdag om 20u door, maar vanaf 17u30 is 'Cercle Village' op de bezoekersparking al geopend. Er zal een DJ zijn en ook eet- en drankgelegenheden.