🎥 Klopp komt met heerlijke reactie op vraag over coronavirus: "Ik ben maar een slecht geschoren voetbaltrainer met een baseballpet"

De impact van het coronavirus op de voetbalwereld wordt steeds groter. Ook Liverpooltrainer Jürgen Klopp kreeg een vraag over het virus voor de voeten geworpen.

Of de Duitser bezorgd is over de verspreiding van het virus, wou een journalist weten. Klopp reageerde in zijn eigen, heerlijke stijl: "Waarom vraag je dat aan iemand zonder kennis ter zake?", antwoordde onder meer.

"Het maakt niet uit wat bekende mensen hierover te zeggen hebben. Ik ben maar een slecht geschoren voetbaltrainer met een baseballpet."