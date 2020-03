Beker hier én daar: Januzaj en Meunier spelen de finale, Ajax laat zich ook in Nederland uitschakelen

In België is het al even duidelijk dat Club Brugge en Antwerp FC de finale van de Beker van België spelen. Ook de buitenlandse bekercompetities lopen op hun einde. Een overzicht.

Mirandes 0 - 1 Real Sociedad Real Sociedad heeft zich vanavond verzekerd van een plaats in de finale van de Copa del Rey. Adnan Januzaj en ploegmaats wonnen bij Mirandas nadat ook de heenwedstrijd al gewonnen werd. Olympique Lyonnais 1 - 5 PSG PSG kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand, maar uiteindelijk mogen de Parijzenaren naar de finale in de Coupe de France. Thomas Meunier stond in de basis op het veld van Lyon. FC Utrecht 2 - 0 AFC Ajax Na de uitschakeling in de Europa League én het verlies tegen AZ moet AFC Ajax de kelk helemaal tot op de bodem ledigen. De Amsterdammers gaan niét naar de finale van de KNVB Beker. 🏆 CUPFIGHTERS! 🏆#fcutrecht #utraja #totoknvbbeker pic.twitter.com/5hXmjFJKa8 — FC Utrecht (@fcutrecht) March 4, 2020 Overige wedstrijden: Leicester City 1 - 0 Birmingham City

Sheffield Wednesday 0 - 1 Manchester City Bayer Leverkusen 3 - 1 Union Berlin

Eintracht Frankfurt 2 - 0 Werder Bremen