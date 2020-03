Alderweireld: "Positief dat de Antwerpse clubs opnieuw iets betekenen"

Tottenham neemt het woensdagavond op tegen Norwich in de vijfde ronde van de FA Cup. Toby Alderweireld hoopt opnieuw in de basis te staan, nadat hij afgelopen weekend negentig minuten op de bank bleef.

In een gesprek met Gazet van Antwerpen had de in Wilrijk geboren Rode Duivel het ook even over de Antwerpse clubs. Gaat hij zondag bijvoorbeeld supporteren voor Beerschot in de strijd om promotie naar 1A?

“Ik ben eigenlijk een Germinal Ekeren-fan”, aldus Alderweireld. “Ik vind het vooral heel positief dat de Antwerpse clubs weer iets betekenen. Ik vind Antwerp ook een mooie club. Stamnummer één, de supporters, de geschiedenis die erachter zit.”

“Ik heb veel respect voor andere clubs, maar ik denk dat iedereen liever Antwerp - Club Brugge dan Eupen - Club Brugge ziet. Beerschot, Antwerp, Mechelen, dat zijn stuk voor stuk mooie traditieclubs.”

“Misschien raak ik wel ooit betrokken bij één van die clubs: zeg nooit nooit. Of dat als speler is, moeten we nog zien. Maar het zal nog niet voor meteen zijn. Ik kan nog even mee.”