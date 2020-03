🎥 8 vragen aan Joren Dom voor zijn 4e promotiefinale: "Zo'n matchen kan je nergens mee vergelijken"

Wie anders dan Joren Dom om vooruit te blikken naar de nakende promotiefinale? De 30-jarige Beerschotman promoveerde in 2017 met Antwerpen en betwistte in 2018 en 2019 de finales met de paars-witte ploeg 'van't stad'. Zonder succes weliswaar. Op naar de derde poging met de Mannekes.

'Derde keer, goede keer', Joren Dom heeft het de voorbije dagen al genoeg gehoord. "Jammer dat het zo niet werkt, anders hadden we er niet voor moeten spelen", grapte hij. Maar zo'n promotiefinale is in feite bittere ernst. "Dat kan je onmogelijk met een competitiematch vergelijken."

Dom voorspelt twee keer 90 zeer intense minuten. "En met een geweldige ontknoping". Tegen Cercle Brugge lukte het niet, tegen KV Mechelen ook niet en nu zal Oud-Heverlee Leuven moeten wijken. Het wordt een weerzien met Jan Van den Bergh en Tom Van Hyfte, vorig seizoen allebei nog in het paars en mee strijdend ten onder tegen Malinwa. "Twee mensen waar ik geen verkeerd woord over kan zeggen en waar ik fantastisch goed mee opschiet. Maar op het veld worden het vijanden."

Dames en heren, de toon is gezet voor zondag! Bekijk hieronder het volledige interview met Joren Dom: