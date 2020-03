Overvolle kalender in Engeland? UEFA-baas komt met oplossing

De overvolle kalender is al langer een probleem in Engeland. UEFA-baas Aleksander Ceferin pleit nu voor een hervorming.

38 wedstrijden per seizoen in de Premier League, FA Cup, League Cup en daarbovenop nog eens Champions League of Europa League voor heel wat Engelse teams. De kalender zit overvol aan de andere kant van het kanaal.

Als daar dan nog eens een WK voor clubs bijkomt, krijg je vreemde situaties zoals die van Liverpool dit seizoen.

Ceferin pleitte daarvoor in een gesprek met The Times voor een afschaffing van de League Cup, de tweede Engelse bekercompetitie zeg maar.

“De League Cup is al geschrapt in Frankrijk. Alleen in Engeland bestaat die nog. Ik denk dat iedereen weet dat het beter is mocht die worden afgeschaft”, aldus Ceferin.

“Het probleem is dat je met de League Cup clubs die het wat minder hebben financieel ondersteunt. Engelsen zijn ook traditioneel. Dingen die er al jaren zijn, vinden ze mooi."