ARB Hamme blijft simpelweg ongeslagen

ARB Hamme vertrok deze zomer uit de BZVB en trok naar het Futsal van de KBVB. In die nieuwe competitie is het ondertussen goed begonnen aan het seizoen.

Puntenverlies? Dat was ARB Hamme dit seizoen nog niet tegengekomen en ook in 2020 slaan ze dezelfde weg opnieuw in.

6-5

Ook tegen Solona Ranst was het opnieuw raak voor ARB Hamme, dat uiteindelijk met krappe en spannende cijfers won: 6-5..

Met oog op de play-offs vanaf april een prima opsteker voor de Hammenaren. Ze verloren nog steeds geen enkel punt en lijken dus op weg naar promotie.