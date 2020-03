Storck reed zelf 800 kilometer om zijn sterkhouder te gaan halen: "Iemand die in hem gelooft, dat is cruciaal"

Cercle Brugge is een solide geheel geworden. Er staat een organisatie waar ze op kunnen terugvallen bij moeilijke momenten. En een keeper die indien het nodig is ook nog zijn netten schoon kan houden. Lennart Moser deed dat nu al drie keer op rij.

De 20-jarige Duitser begon aarzelend tegen Anderlecht, waar hij in het slot twee keer door de benen werd geklopt en wat Cercle een heel zure nederlaag opleverde. Daarna ging het echter crescendo...

Bernd Storck reed niet voor niets 800 kilometer om hem te gaan halen bij Union Berlin, waar hij derde keeper was. “Lennart denkt soms te veel na”, zegt Sebastian Karkos, die Union volgt voor Bild, in Het Nieuwsblad. “Iemand die in hem gelooft, dat is ­cruciaal. De stap naar Cercle was verrassend, want België wordt hier niet gezien als een logische stap voor doelmannen."

"Maar het is goed dat hij zich nu volledig op het voetbal kan focussen, weg van zijn omgeving in Berlijn. Ik zag hem op termijn in de 2de Bundesliga. Maar wie weet nu dus in België, als Cercle de aankoopoptie licht.”