Ruytinx analyseert finale tussen zijn twee ex-teams: "Beerschot is voor mij favoriet: OHL heeft de betere spelers, Beerschot heeft de ploeg"

Twee finalewedstrijden tussen zijn twee ex-teams, dat wil Bjorn Ruytinx uiteraard niet missen. De voormalige aanvaller heeft uiteraard nog steeds een voorkeur voor OH Leuven, de club waar hij het grootste deel van zijn carrière speelde, maar geeft de favorietenrol toch aan Beerschot.

"Ik gun het ze alle twee, maar mijn hart is toch nog altijd meer bij OHL. Maar ja, ik denk dat Beerschot de beste papieren heeft op dit moment", meent Ruytinx. "Ze hebben net een mooie reeks neergezet, ze hebben op het juiste moment het goeie systeem gevonden en ze slikken niet veel doelpunten."

OHL heeft zichzelf onnodig druk opgelegd

De eerste match zondag gaat door op het Kiel en daar durft het wel eens spoken in zulke wedstrijden. "Ja, dat is zo, maar dat kan bij Beerschot ook snel keren. Je weet wel: 'bloed aan de palen' en zulke dingen. Het gaat voor Leuven heel belangrijk worden om goed aan die wedstrijd te beginnen. Als ze de eerste twintig minuten goed spelen, kan de sfeer snel draaien."

OHL heeft echter ook ontgoocheld. Ze kwamen er in de tweede periode amper aan te pas. "Ze hebben zichzelf onnodig druk opgelegd door te zeggen dat ze die tweede periode ook gingen pakken. Dat hadden ze beter niet gedaan. Ja, Leuven heeft op papier de betere spelers, maar Beerschot heeft de betere ploeg. OHL heeft het recept niet gevonden om het succes verder te kunnen zetten, Beerschot heeft wel de goeie flow te pakken."

Hernan hoeft zich niet weg te steken, Beerschot is favoriet

"60-40", dat is de kansenverdeling die Ruytinx geeft in het voordeel van Beerschot. "Ze zijn het ook gewend om finales te spelen. Hernan (Losada) hoeft zich ook niet weg te steken met die 13 procent kans. Zij zijn voor mij de favoriet over de twee wedstrijden. Beerschot pakt bijna geen goals. Ze scoren wel moeilijk. Leuven scoort dan wel weer redelijk makkelijk, maar incasseert veel doelpunten. Ik kijk er eigenlijk al naar uit..."

Toch vindt Ruytinx de formule van 1B nog steeds merkwaardig. "Voor mij waren er andere ploegen die ook verdienden te promoveren. Virton en Union hebben bijvoorbeeld nooit teleurgesteld. Ze speelden altijd vrank en vrij. In deze reeks stak er niemand echt bovenuit. Niemand heeft eens vier wedstrijden na elkaar weten te winnen. Beerschot heeft er nu drie na elkaar en heeft dus toch wat regulariteit gevonden..."