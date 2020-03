De nieuwe tempel van Club Brugge: Eigen 'Gelbe Wand', fandorp en geïnspireerd op stadion van Wolfsburg en Bordeaux

Club Brugge hoopt vanaf de lente van 2021 een nieuw stadion te kunnen bouwen op de Olympiasite. Het Laatste Nieuws kon de plannen inkijken.

Blauw-zwart wil een stadion bouwen dat qua beleving optimaal is voor fans en vips. Het wil volgens de krant een “modern stadion neerplanten met vier rechte, behoorlijk steile tribunes en 40.000 zitplaatsen, waarbij de supporters dicht op het veld zitten.”

“Een rechthoekig stadion, waarvan de hoeken dicht zijn. Geïnspireerd door de Volkswagen Arena in Wolfsburg en het Stade Matmut Atlantique van Bordeaux.”

Gelbe Wand

“De grootste tribune achter doel moet straks dienstdoen als sfeertribune en biedt plaats aan 12.000 fanatieke fans. Club wil z’n eigen Gelbe Wand. Eén grote, doorlopende spionkop, die voorzien is van zitplaatsen, maar wel als staantribune moet fungeren.”

“Aan de overzijde wordt een familietribune opgetrokken voor 10.000 supporters. De hoofdtribune aan de westzijde zal worden voorzien van 5.000 vipplaatsen, 30 skyboxen en restaurants voor 2.000 eters. Een hoofdtribune zoals op Antwerp zeg maar, die onderaan verder opgevuld zal worden met supporters. In de hoek tussen de vip- en de familietribune komt een bezoekersvak met 2.000 plaatsen.”

“In het nieuwe stadion zullen de technische staf en invallers net als in Engeland in de tribune plaatsnemen – een primeur in België. Fans zullen ten slotte voor de wedstrijd ook terecht kunnen in een heus fandorp.”

Club Brugge reageerde intussen wel via de clubsite: het noemde de uitgelekte plannen 'op zijn minst voorbarig'.