Vercauteren mysterieus over contract: "Interesseert me niet, ik ben niet hier voor de korte duur"

Hoe zit dat nu voor volgend seizoen bij Anderlecht? Genk heeft zijn vertrouwen al uitgesproken in Hannes Wolf, zelfs als die play-off 1 niet haalt. Over Frank Vercauteren is er geen duidelijkheid. En hij wil die zelf ook niet geven.

We weten niet wat er in het contract van Vercauteren staat. Is het met optie, heeft hij een contract voor volgend seizoen? Mist! Ook door Vercauteren zelf gespoten. "Ik ben daar niet mee bezig. Ik heb een contract en daar staan een aantal dingen in. Maar ik ben niet bezig met mijn persoonlijke toekomst. Ik werk aan de toekomst van Anderlecht."

Aandringen had geen zin. "Dat hangt toch niet van mij af. Je moet trouwens niet over mijn contract praten, maar over Anderlecht. Ik hoop daar deel van uit te maken. Maar hoe en wat, dat interesseert me niet. Ik wil iets winnen en dat is geen contract. Ik ben hier trouwens niet voor de korte termijn gekomen, als dat je vraag beantwoordt."