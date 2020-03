Genk-coach Wolf neemt zestienjarig toptalent tegen KV Oostende voor het eerst op in wedstrijdselectie

Racing Genk speelt zaterdagavond de voorlaatste wedstrijd van de reguliere competitie op het veld van KV Oostende. Genk-coach Hannes Wolf maakte intussen zijn selectie bekend.

Dries Wouters is geschorst, Casper De Norre en Jesse Uronen geblesseerd. Het wordt dus opnieuw puzzelen op de Genkse backposities.

Daarnaast valt ook de aanwezigheid van Luca Oyen op. De zoon van ex-profvoetballer Davy zit voor het eerst in de wedstrijdselectie.

Luca is een aanvallende middenvelder, die ook als spits of flankaanvaller kan worden gebruikt. Oyen stond dit seizoen zes keer in de basis in de UEFA Youth League.

