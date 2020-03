Vlap verklaart hoe hij zich het best voelt en... "Sommige mensen denken dat ik Messi ben door die transferprijs"

Michel Vlap is de topschutter van Anderlecht. De laatste weken draait hij opmerkelijk goed. Daar heeft de Nederlandse topaankoop ook een verklaring voor: "Voel ik me belangrijk dan kan ik op elk moment beslissend zijn."

Maar ook... "Ritme. Vertrouwen. En een team dat bijna wekelijks ongewijzigd is. Dan zijn er automatismen. In het begin van het seizoen dook ik vaak de ruimtes in voor niets... En ik ben geen speler die veel mogelijkheden voor zichzelf creëert met dribbels of zo. Ik ben geen Messi, die vijf man passeert op zijn eigen helft. Maar er zijn wel mensen die dat denken, aangezien Anderlecht die prijs voor mij op tafel gelegd heeft", aldus Vlap in HLN.

Die transferprijs van acht miljoen sleurt hij al een heel seizoen mee. "Het is nu eenmaal de hedendaagse markt. Ik had bij Heerenveen een driejarig contract en had er zestien keer gescoord, dan betalen voetbaldirecteurs die bedragen blijkbaar voor je. En lig je bijgevolg onder een vergrootglas. Daar moet je dan maar mee om kunnen."