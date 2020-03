Nieuwe stadions in België: er roert wat!

Lange tijd was stilstand achteruitgang in ons land, maar er is stilaan echt wel iets aan het gebeuren.

Antwerp gaat er vol voor Antwerp is volop bezig met de bouw van de nieuwe tribunes. Ondertussen wordt aan tribune 4 gewerkt, terwijl ook tribune 1 al werd opgeleverd. De opbouw van Tribune 4 in beeld! Volg de laatste updates via https://t.co/kp4EIWxwca pic.twitter.com/Wefa7Ilm5Y — Royal Antwerp FC (@official_rafc) February 27, 2020 Sclessin: er beweegt wat Standard is ook volop bezig met nieuwe plannen voor zijn nieuwe stadion en dat zou er moeten voor zorgen dat er een stadion komt van liefst 35.000 plaatsen. Brugge: keuze gemaakt De Brugse stadionplannen zijn ook al een tijdje meer dan duidelijk. En dat heeft zijn gevolgen voor wat er allemaal te gebeuren staat. Er zal gebouwd worden op Jan Breydel, op de site van het huidige stadion. Het wordt een stadion met een capaciteit van 40.000 toeschouwers. Charleroi: objectief 2024 Ook Charleroi wil tegen 2024 een nieuw stadion bouwen en dat moet er eentje worden van liefst 20.000 plaatsen. Le bureau d'architecture et l'équipe de Maîtrise d'oeuvre ont été désignés pour le nouveau stade ! 🏟 https://t.co/RMmvliMUdy#Horizon2024 #RCSC pic.twitter.com/K6NgTF2FSu — RCSC Officiel (@SportCharleroi) January 31, 2020