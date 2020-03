Wat leverde dol avondje in Europa op vrijdagavond op? 1 Belg aan het werk!

In het buitenland werd op vrijdagavond opnieuw naar hartenlust gevoetbald. Daarbij vielen enkele opvallende resultaten. Wij gieten het even in een overzichtje.

Frankrijk Amiens (met Mbenza tussen de lijnen) kwam in de slotfase van de wedstrijd terug van een 2-0 achterstand tot 2-2. Een belangrijk puntje in de strijd tegen degradatie. Spanje Alaves en Valencia deelden de punten na een intense partij. Beide ploegen wisten de netten een keertje te doen trillen. Duitsland Hekkensluiter Paderborn verloor in eigen huis van FC Köln en blijft zo in diepe degradatiezorgen zitten; 1-2. Een opsteker voor de Keulenaars, waar geen Belgen speelden. Nederland Fortuna Sittard en PEC Zwolle speelden tegen elkaar 1-1 gelijk. Ty scoorde voor de bezoekers vanop elf meter in de laatste minuut. Reza (ex-STVV onder meer) viel in bij de bezoekers. Bundesliga 06/03/2020 20:00 Paderborn 07 - 1. FC Köln 1-2 Ligue 1 06/03/2020 21:00 Marseille - Amiens 2-2 Primera Division 06/03/2020 21:00 Alaves - Valencia CF 1-1 Nederlandse Eredivisie 06/03/2020 20:00 Fortuna Sittard - Zwolle 1-1