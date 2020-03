Analist ziet het probleem van AA Gent: "Wedstrijd tegen Anderlecht was goed leermoment"

De topper van de speeldag is eigenlijk Gent-Charleroi, een duel tussen de nummers twee en drie in het klassement. AA Gent kreeg vorig weekend wel een opdoffer van Cercle Brugge. Analist Wim De Coninck ziet waar het schoentje knelt.

Offensief is er geen probleem, want Yaremchuk en Depoitre zijn weer fit. Maar al die aanvallende luxe heeft ook consequenties. "AA Gent is op zijn sterkst als het mag aanvallen voor eigen publiek. Dat betekent ook dat je ruimte weggeeft en zo ontstaan er kansen voor de tegenstander. De partij tegen Anderlecht was op dat vlak een goed leermoment: de snelheid van Doku en de gewaagde aanpak van Vercauteren verrasten de Buffalo's", zegt De Coninck in Het Nieuwsblad.

"En daar moet het toch rekening mee houden met het oog op Play-off 1, waar het geconfronteerd zal worden met gelijkaardige teams. Doelman Thomas Kaminski is de laatste maanden sterk bezig, maar ook hij is niet onfeilbaar en slaagt er niet echt in om veel clean sheets te verzamelen."