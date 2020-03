Lokeren schuift opnieuw met deadline, supporters beginnen zich "zwaar zorgen te maken"

Het is een echte calvarietocht aan het worden, zonder licht aan het einde van de tunnel. Sporting Lokeren had voor gisterenavond een Raad van Bestuur gepland, maar in extremis werd die verschoven naar maandag.

Tegen woensdag moet er een oplossing zijn voor de bondsschulden. Lokeren laat weten dat het in de komende uren nog hard wil werken aan een oplossing voor de club. Maar het nieuws valt niet in goede aarde bij de fans.

Die kaartten het gebrek aan communicatie aan. "Wij vrezen dat de deadlines het voortbestaan van de club in gevaar brengen", schrijven ze in een open brief op de supporterspagina. "Om supporters mee te nemen in een verhaal is communicatie belangrijk, wij vinden dat hier na al die deadlines een gebrek aan communicatie toch wel de rode draad is in het verhaal. Dit niet enkel naar de supporters, maar ook medewerkers, jeugdwerking en pers."