Doku laat tegenstanders weer sterretjes zien: te snel, te inventief

We gaan opletten dat we hem deze keer niet te veel op een wolk zetten, maar we kunnen er ook niet omheen dat Jérémy Doku tegenwoordig zijn volle potentieel laat aanschouwen. De winger tekende tegen Zulte Waregem voor twee goals en een assist.

Maar nog indrukwekkender was de manier waarop hij zijn tegenstanders op een hoopje speelde. Francky Dury moest tijdens de rust Davy De fauw in de kleedkamer laten, want die zag sterretjes. Sandy Walsh verging het niet veel beter, want tegen de razendsnelle Doku kwam hij er ook niet al te veel aan te pas. Doku gebruikte ook zijn lichaam goed om de bal af te schermen en zijn acties zijn telkens gevaarlijk. En met overzicht! Anderlecht hoopt alleen al daarom play-off 1 te halen: om jongens als Doku tevreden te kunnen houden. Ze willen hem liefst nog een paar jaar in het Lotto Park houden.