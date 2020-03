Vrancken ergert zich aan arbitrage: "Dat is honderd procent penalty" en "Toen wist hij niet veel meer te antwoorden"

Het is geen leuke laatste thuismatch in de reguliere competitie geworden voor KVM-trainer Wouter Vrancken. Al was die wel tevreden over de intenties die zijn spelers op de mat toonden. De spelleiding, dat was een ander paar mouwen.

Ondanks de teleurstellende draw met Eupen verweet Vrancken zijn spelers weinig. We hebben de kansen niet genoeg afgemaakt en hebben één verdedigend foutje gemaakt. Dat was dan het gelijkspel. We zijn blijven druk zetten en hebben ook kansen gecreëerd. Uiteindelijk spelen we een heel dominante en ook goede match. Alleen zijn we daar niet voor beloond."

Een mooi schouwspel was het ook al niet echt door de aanpak van de tegenstander. "Hun doelman was in het eerste kwartier al drie maal tijd aan het rekken. Toen ik de vierde ref daarover aansprak, zei hij dat de scheids ermee bezig was. In de 87ste minuut vroeg ik hem of hij er nog altijd mee bezig was. Toen wist hij mij niet veel te antwoorden."

Strafschopgeval in slotfase

Misschien had het met een kordater optreden van scheidsrechter Vergoote nog anders kunnen lopen. Bovendien was er een strafschopgeval vijf minuten voor affluiten. "Ik heb de beelden gezien: er is een duidelijke fout op Aster Vranckx, die daar een stevige por krijgt. Voor mij is dat honderd procent penalty", windt Vrancken er geen doekjes om.